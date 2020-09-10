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Aktüel Almanya’da ilk kez Afrika domuz vebasına rastlandı
Aktüel

Almanya’da ilk kez Afrika domuz vebasına rastlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:46:02 -
Almanya’da ilk kez Afrika domuz vebasına rastlandı

BERLİN (AA) - Almanya’da ilk kez Afrika domuz vebası vakasına rastlandığı bildirildi.

Almanya Gıda, Tarım ve Tüketici Koruma Bakanı Julia Kölckner yaptığı açıklamada, Afrika domuz vebasının Polonya sınırı yakınlarında Brandenburg eyaletinin Spree-Neisse bölgesinde ölmüş bir yaban domuzunda tespit edildiğini belirtti.

Klöckner, Afrika domuz vebasının insanlar için bir tehlike oluşturmadığın ancak domuzlar için tedavisi olmayan ölümcül bir bulaşıcı hastalık olduğunu kaydetti.

Afrika domuz vebasının ülkede yayılmasını engellemek için önlemlerin alınacağını aktaran Klöckner, bunun, etkilenen bölgede yolcu ve araç trafiğinin kısıtlanması, bölgenin kordon altına alınması, ölü hayvanların aranmasının artırılması ve avcılık faaliyetlerinin ve tarım arazisinin kullanımının kısıtlanması gibi tedbirleri içerdiği bilgisini paylaştı.

Almanya’da ,söz konusu domuz vebasına rastlanmasıyla domuz etinin ihraç edildiği ülkelerin kısıtlama getirmesinden endişe ediliyor.

Alman hükümetinin, bu sebeple büyük miktarda domuz eti ihraç edilen Çin ve Avrupa gibi diğer ülkelerin yönetimleriyle temasa geçtiği bildirildi.

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