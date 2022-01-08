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Avrupa Almanya'da iklim aktivistleri katedrali bastı: 2 yaralı
Avrupa

Almanya'da iklim aktivistleri katedrali bastı: 2 yaralı

Almanya'nın Köln kentinde iklim aktivistlerinin protesto amacıyla tarihi Köln Katedrali'ndeki bir ayini basması sonucu çıkan arbedede iki kişi yaralandı. Polis katedrale izinsiz girişleri araştırıyor. Eyleme katılan 12 kişi hakkında da işlem başlattıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 17:52:00 -
Almanya'da iklim aktivistleri katedrali bastı: 2 yaralı

Köln polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 6 Ocak akşamı pankart ve hoparlörlerle kiliseyi basan kadın ve erkeklerden oluşan 12 kişilik grubun dışarı çıkarılmasına çalışılırken ayine katılan iki İsviçre vatandaşının hafif yaralandığı aktarıldı.

Yardımcı piskoposun yönettiği ayin esnasında meydana gelen olayda önce protestoculara "dışarı çıkın" çağrısı yapıldı, göstericilerin bu çağrıya uymamaları üzerine polisten yardım istendi.

12 kişi hakkında işlem başlatıldı

Twitter'da yaptığı açıklamada eylemi üstlenen "Yok Olma İsyanı" isimli grup, dünyayı sömüren insanların gezegeni kullanılamaz hale getirdiğini, fosil yakıt çıkarmak için köyleri yok ettiğini savunarak, insanların ve kilise toplumunun bu duruma sessiz kalmasını eleştirdi.
Polisin katedrale izinsiz girişleri araştırıyor. Eyleme katılan 12 kişi hakkında da işlem başlattıldı.

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