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Dünya

Almanya'da iki planör birbirine çarptı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde iki planörün birbiriyle çarpışması sonucu 2 pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 21:19:00 -
Almanya'da iki planör birbirine çarptı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde iki planörün birbiriyle çarpışması sonucu 2 pilotun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dülmen İtfaiyesinden yapılan açıklamada, kent çevresindeki ormanlık alana düşen planörlerdeki 2 erkek pilotun da öldüğü belirtildi.

Alman medyasında yer alan haberde, planörlerin Hollanda'ya ait olduğu ifade edildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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