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Dünya Almanya'da Hristiyanlık eriyor!
Dünya

Almanya'da Hristiyanlık eriyor!

Avrupa'da Hristiyanlık giderek eriyor. Ülkede katolik ya da Protestan kiliselerine üye olanların sayısı yüzde 53'e düştü.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 12:20:00 -
Almanya'da Hristiyanlık eriyor!

Almanya'da kiliselere olan ilgideki gerileme sürüyor. Allensbach Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü'nün anketine göre, Protestan kilisesine üye olanların oranı yüzde 28'e düştü. Bu oran Katolik kilisesi için yüzde 25'e geriledi.

Cinsel taciz vakalarının etkisi

Söz konusu oranlar, 1995 yılında Protestanlar için yüzde 37, Katolikler için yüzde 36 düzeyindeydi. Kiliselerde ortaya çıkan cinsel taciz vakalarının, gerilemede büyük rol oynadığı belirtiliyor.

"Son noel olabilir"

Araştırmada, "2021, Almanya'da toplumun çoğunluğunun iki büyük kiliseden birine üye olduğu son Noel bayramı olabilir." denildi.

"İslam Almanya'nın bir parçası"

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, "İslam da Almanya'nın bir parçası haline gelmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Deutsche Welle'nin haberine göre, ankete katılanların yüzde 17'si İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu düşünüyor.

Kilisenin öğretilerine inananlarda azalma

Diğer taraftan yapılan araştırmada, kilisenin öğretilerine inananların sayısının da azaldığı görüldü.

Katoliklerin yüzde 38'i, Protestanların ise yüzde 40'ı kilisenin önemini koruduğunu belirtti.

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Yorumlar

selim

Almanya, Müslüman mültecileri kabul ederek resmen ötenazi yapıyor. Avrupa kendi değerlerinin yok olma riski ile karşı karşıya. İkinci kavimler göçü ve bunun etkisi ilkinden beter olacak..
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1453

Chpkk ğibi sokaktan ğeçene tecavuz ederlerse ,kudurtmuşlardan uzak durmak mantıklıdır
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