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Ekonomi Almanya'da her yıl 9 bin euro çöpe atılıyor! Bakın neden
Ekonomi

Almanya'da her yıl 9 bin euro çöpe atılıyor! Bakın neden

Yeniakit Publisher
2023-06-29 19:10:00 -
Almanya'da her yıl 9 bin euro çöpe atılıyor! Bakın neden

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, Alman vatandaşları yılda yaklaşık 9000 Euro'yu çöpe atıyor.

Almanya'da bir yatırım platformu tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülkedekiler yılda yaklaşık 8.830 Euro'dan fazla parayı israf ediyor.

Yapılan bir araştırma Almanya'daki her bir bireyin günde yaklaşık 25 Euro'yu boşa harcıyor.

Ülkedeki bir yatırım platformunun yaptığı açıklamaya göre Alman vatandaşlarının en çok para harcadığı noktalar şu şekilde:

Çöpe atılan yiyecekler: Heryıl kişi başına 78 kilogram yiyecek çöpe gidiyor. Bu yaklaşık 260 Euro'ya tekabül ediyor.

Spor Salonu: Spor salonunun aylık ortalama ücreti 42,14 Euro. Ancak üyelerin üçte ikisi stüdyoya bile gitmiyor ve bu nedenle yılda yaklaşık 334 Euro boşa gidiyor.
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Paketli su: Musluk suyu kullanırsanız, yılda yaklaşık 1,50 Euro ödüyor. Ancak çoğu vatandaş mağazalarda en az 50 sente alınan şişelenmiş su içiyor. Bu yılda 360 Euro'dan fazla paraya denk geliyor.

Sigara: Sigara bağımlılığı Almanlara yılda ortalama yaklaşık 330 Euro'ya mal oluyor.

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