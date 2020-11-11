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Aktüel Almanya'da Gümrük Dairesinden 6,5 milyon avro çalındı
Aktüel

Almanya'da Gümrük Dairesinden 6,5 milyon avro çalındı

Duisburg'daki soygunun aydınlatılmasında yardımcı olacak kişiye 100 bin avro para ödülü verileceği duyuruldu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:53:10 -
Almanya'da Gümrük Dairesinden 6,5 milyon avro çalındı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Duisburg kentindeki Gümrük Dairesinden 6,5 milyon avro çalındığı bildirildi.

Polis biriminin, Gümrük Dairesinin Emmerich şubesinde 10 gün önce yapılan soyguna ilişkin açıklamasında, soygunun 3 kişi tarafından yapıldığının tahmin edildiği belirtildi.

Soygunun profesyonelce planlanıp uygulandığı ifade edilen açıklamada, Gümrük Dairesinin deposuna, komşu binadaki bir daireden özel bir matkap kullanılarak ulaşıldığı ve 6,5 milyon avro nakit paranın çalındığı kaydedildi.

Fail olduğundan şüphelenilen bir kişinin fotoğraflarını yayımlayan polis, olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak kişiye 100 bin avro ödül verileceğini duyurdu.

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