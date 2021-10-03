Almanya’da göçmenlere saldırı planı

Alman ordusuna mensup eski askerlerin göçmenlere yönelik saldırı planladığı ortaya çıkarıldı.

Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lüneburg Başsavcılığı, yaşları 37 ile 53 arasında değişen dokuz kişi hakkında "silahlı bir örgüte katılma ve bu örgüte komuta etme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. Der Spiegel'in konuyla ilgili haberini doğrulayan Savcılık, grubun eylemlerini "yabancı düşmanı bir saikin yönlendirmiş olabileceğine dair başlangıç şüphesinin bulunduğunu" belirtti.

Der Spiegel'in internet sitesinde yer alan haberde, güvenlik yetkililerinin Alman ordusunun eski mensubu paraşütçüler ile yedek askerlerden oluşan bir askeri spor grubunun göçmenleri öldürme saikiyle saldırılar planladığı iddiasını soruşturduğu belirtilmişti. Haberde grubun yedekte bir yarbay olan Jens G. tarafından yönetildiği ve G.'nin askeri spor etkinliklerini düzenlediğine yer verildi.

Savunma Bakanlığı bağlantısı iddiası

Eylül ayı başında polis Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya ve Berlin eyaletlerinde çeşitli baskınlar düzenlemişti. Baskınlarda silah, mermi ve şüphelilerin aşırı sağ görüşlere yakın olduğunu ortaya koyan malzemeler ele geçirildiği kaydediliyor. Spiegel'in haberine göre, baskınlar sonrasında örgütün yöneticisi olduğu belirtilen Jens G. Savunma Bakanlığı'nda görevli bir uzmanla yakın ilişkiler içinde olduğunu itiraf etti. Haberde, Almanya'da askeri istihbarat teşkilatının (MAD) Savunma Bakanlığı görevlisinin tabi tutulduğu rutin güvenlik soruşturması sırasında eski askerin aşırı sağcı görüşlere sahip olduğunu gösteren detaylara rastladığı belirtildi. Görevlinin cep telefonunda G. ile bağlantının tespit edildiğine yer verildi.

Söz konusu Savunma Bakanlığı görevlisinin "Strateji ve Görev" adlı birimde görev yapmasından dolayı hassas gizli bilgilere erişimi olduğu bu nedenle sistemlere girişinin engellendiği ve görevden alındığı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığın "aşırı sağ konusunda tavizsiz bir çizgi izlediği" ifade edildi. Bir bakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Her bir vakayı en hızlı şekilde araştırıyoruz, çünkü aşırılık yanlılarının Alman ordusunda veya bakanlıkta yeri yok" denildi.

Kaynak: DW Türkçe