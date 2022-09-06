Almanya'da fabrikalar iflasta! Siparişleri 6 aydır geriliyor

Almanya'da fabrika siparişleri Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 ile beklentileri aşan daralma kaydetti. Böylelikle aylık bazda daralma serisi 6. aya yükselmiş oldu.

Almanya'da fabrika siparişleri enflasyonun seyri ve enerji tedarikindeki belirsizliklerin etkisiyle gerilemeye devam ediyor.

Ülkede Temmuz ayında fabrika siparişleri bir önceki aya göre yüzde 1,1 geriledi. Böylelikle fabrika siparişlerinde gerileme süresi 6. aya uzamış oldu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi fabrika siparişlerinin yüzde 0,7 daralması yönündeydi. Haziran ayı daralması da yüzde 0,4'ten yüzde 0,3'e revize edildi.

Yıllık bazda da gerilemenin devam ettiği görüldü. Buna göre ülkede fabrika siparişleri Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 düştü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi daralmanın yüzde 13,4 olması yönündeydi. Haziran ayında da fabrika siparişleri yüzde 9 düşüş kaydetmişti.