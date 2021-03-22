Almanya'da eşcinsel Sağlık Bakanı, eşinin şirketinden devlete maske aldı

Almanya'da resmi kurumlara maske satışına aracılık eden bazı vekillerin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanı'nın eşinin de bakanlığa maske sattığı iddia edildi.

Almanya'da maske skandalı

Almanya’da maske skandalı siyasi krize neden oldu. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan aldığı komisyonlar nedeni ile geçtiğimiz günlerde 3 milletvekili istifa etmişti.

Eşcinsel Sağlık Bakanının eşi de bakanlığa maske satmış

Maske skandalına ülkenin eşcinsel Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın eşi Daniel Funke'nin çalıştığı Burda şirketinin de adının karışması tartışmalara neden oldu.

Tartışmaların odağındaki Burda grubunun Berlin temsilciliğinde, Hristiyan Demokrat Birlik üyesi Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın eşi Daniel Funke bulunuyor.

Burda grubunun Singapur'dan 570 bin adet maske satın alarak Federal Sağlık Bakanlığı'na satıldığı ortaya çıktı. Nisan 2020'de yapılan bu satın almanın bedelinin de 909 bin 452 euro olduğu bildiriliyor.

Şirketten 'Bakanın eşinin haberi yoktu' denildi

Şirketten yapılan açıklamada, maske sıkıntısının yoğun olduğu dönemde şirket yönetiminin hükümete yardım etme teklifinde bulunduğu, Sağlık Bakanı Jens Spahn'in eşi Daniel Funke'nin bu işlemden haberdar bile olmadığı belirtildi.