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Dünya Almanya'da eşcinsel Sağlık Bakanı, eşinin şirketinden devlete maske aldı
Dünya

Almanya'da eşcinsel Sağlık Bakanı, eşinin şirketinden devlete maske aldı

Almanya'da eşcinsel Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın eşi Daniel Funke'nin çalıştığı şirketin Bakanlığa maske satışı yaptığı iddiası ülkede siyasi krize neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 20:52:00 - 2021-03-22 21:13:03
Almanya'da eşcinsel Sağlık Bakanı, eşinin şirketinden devlete maske aldı

Almanya'da resmi kurumlara maske satışına aracılık eden bazı vekillerin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanı'nın eşinin de bakanlığa maske sattığı iddia edildi.

Almanya'da maske skandalı

Almanya’da maske skandalı siyasi krize neden oldu. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan aldığı komisyonlar nedeni ile geçtiğimiz günlerde 3 milletvekili istifa etmişti.

Eşcinsel Sağlık Bakanının eşi de bakanlığa maske satmış

Maske skandalına ülkenin eşcinsel Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın eşi Daniel Funke'nin çalıştığı Burda şirketinin de adının karışması tartışmalara neden oldu.
Tartışmaların odağındaki Burda grubunun Berlin temsilciliğinde, Hristiyan Demokrat Birlik üyesi Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın eşi Daniel Funke bulunuyor.

Burda grubunun Singapur'dan 570 bin adet maske satın alarak Federal Sağlık Bakanlığı'na satıldığı ortaya çıktı. Nisan 2020'de yapılan bu satın almanın bedelinin de 909 bin 452 euro olduğu bildiriliyor.

Şirketten 'Bakanın eşinin haberi yoktu' denildi

Şirketten yapılan açıklamada, maske sıkıntısının yoğun olduğu dönemde şirket yönetiminin hükümete yardım etme teklifinde bulunduğu, Sağlık Bakanı Jens Spahn'in eşi Daniel Funke'nin bu işlemden haberdar bile olmadığı belirtildi.

 

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Yorumlar

deniz

KANUNİ FRANSA KRALINA ÜLKENDE VALSE DÜZENLİYORMUŞSUNUZ DERHAL KALDIR DEMİŞTİ BU SAPKINLIĞA OSMANLI OLSAYDI HERHALDE O ÜLKENİN TEPESİNE BİNERDİ NEYSE BİZ TÜRKLER DÜNYA HAKİMİYETİNİ ELE ALACAĞIMIZ GÜNLER GELECEK İŞTE O GÜN DÜNYADA SAPKINLIK İÇİNDE OLAN ÜLKELERİ HİZAYA GETİRECEĞİZ ALLAH BİR DİŞİ BİR ERKEK YARATTI DOĞA KANUNU BUNU EMREDER YOLDAN ÇIKMIŞ SAPKINLAR BİR GÜN YOLA GETİRELECEKTİR SİYONİSTLER EVENGELİSTLER SİZLER KIYAMETİ ZORLASANIZDA KIYAMETİNİZ BİZİM ELİMİZDEN OLACAK SAPKIN ULUSLARI TÜRK KIRBACI İLE HİZAYA GETİRECEĞİZ
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bi7sen

Cinsel tercihini sağlıklı yapamayanın, sağlık bakanı olduğu traji komik dünyamız...
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