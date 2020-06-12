Almanya’da Ermenilerin Türklere yaptığı katliamlar kitap haline getirildi

Almanya’da düşüncü kuruluşu tarafından Ermenilerin Türklere yaptığı katliamlar kitap haline getirildi. Kitap, Ermeniler tarafından 523 bin Türkün katledildiğini ortaya çıkardı.

Almanya’da faaliyet gösteren Tulip Forum isimli düşünce kuruluşu tarafından Ermenilerin 1910-1922 yılları arasında Türklere uyguladığı katliamlar Türkçe ve İngilizce olarak, kitap haline getirildi. Forum, kitaba "Ermenilerin Türk Katliamı" ismini verirken, kitap ile sözde Ermeni soykırımı iddialarına belgeler ile cevap verildi. Forum, kitapta 1910-1922 yılları arasında dönemin hakim ülkeleri olan Osmanlı, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya arşivlerinde bulunan resmi belgeleri bir araya getirdi. Kitapta, Anadolu’da 1910-1922 yılları arasında Ermeniler tarafından 523 bin Türkün katledildiği ortaya çıkarken, yüzlerce belge ve fotoğrafa yer verildi. Kitapta, ayrıca Ermeni çeteleri tarafından yapılan katliamların listesi, yerleri ve tarihleri yer alırken, katliamların tamamı bilimsel kazılar ve resmi belgelere dayandırıldı. Kitabın son bölümünde ise Ermeniler tarafından Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde yaptıkları “Hocalı Katliamı” ve Ermeni terör örgütü ASALA’nın katlettiği Türk diplomatlara yer verildi.

Tulip Forum, tarafından yapılan açıklamada "Tarihi gerçeklere ışık tutacak önemli bir esere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sözde Ermeni soykırımı yalanı ile sürdürülen kara propagandanın gerçek yüzü olan Ermenilerin Türk katliamını bu eserle belgeliyoruz. Kitabımıza tüm dünyada online kitap portallarından ulaşabilirsiniz” dedi.