Almanya'da 'Erdoğan' paniği: Etkisini artırıyor

Almanya'da sık sık yaşanan Türklere ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık, medya yoluyla pompalanmaya devam ediyor. Son senelerde başta camilere yapılan çirkin saldırıların artmasıyla beraber çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Müslüman kesime yönelik ötekileştirme girişimleri, siyasi analizlerde de kendini göstermeyi sürdürüyor.

Adeta Müslüman dernekleri yasa dışı göstermeye çalışan ülke medyası, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkedeki etkisine yönelik duyduğu endişeyi gündeme taşıdı.

Türkiye'nin etkisi rahatsız etti

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmesi, Almanya'da olay oldu. Aralarında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, Avrupa Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen'in de olduğu temsilcileri kabul eden Erdoğan, Alman medyasında bir defa daha gündeme oturdu.

Görüşmeleri "Erdoğan'ın Almanya'daki etkinliğini artırma girişimi" olarak yorumlayan Die Welt, sivil toplum kuruluşlarını adeta yasa dışı örgütler olarak göstermeye çabaladı.

Yayınladığı analizde sivil toplum kuruluşu başkanlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptıkları görüşmelerin endişe verici olduğunu vurgulayan Die Welt, Türkiye'nin Almanya'daki etkisini her geçen gün artırdığını vurguladı.

Türk İslam Birliği Derneği'nin (ATİB), Türk kültürüne verdiği önemin diğer etnik grupların değersizleştirilmesine yol açtığının ileri sürüldüğü yazıda, Müslüman Türkler açıkça hedef gösterildi.

Die Welt, skandal analizinde görüşmelerin Alman hükümetinin bütünlüğü açısından panik uyandırıcı nitelikler taşıdığını iddia ederek, İçişleri Bakanlığını sivil toplum kuruluşlarını "yasa dışı" kabul etmeye çağırdı.