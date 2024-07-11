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Ekonomi Almanya'da enflasyon rekor kırıyor!
Ekonomi

Almanya'da enflasyon rekor kırıyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-11 10:12:00 -
Almanya'da enflasyon rekor kırıyor!

Almanya'da yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 2,2 oldu.

Almanya'da yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 2,2 oldu.

Almanya'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında bir önceki yıla göre %2,2 oranında arttı. Mayıs 2024'te yıllık değişim oranı +%2,4, nisan ve mart 2024'te ise +%2,2 olmuştu.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Başkanı Ruth Brand, "Enerji ve gıda fiyatları, yılın başından bu yana genel enflasyon üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip oldu, Buna karşın, hizmet fiyatlarında ortalamanın üzerinde artışlar görmeye devam ediyoruz" dedi.

Haziran ayında tüketici fiyatları mayıs ile karşılaştırıldığında, %0,1 oranında arttı.

AB uyumlu TÜFE'de haziran ayında yıllık artış yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Fiyatlar mayıs ayına göre yüzde 0,2 yükseldi.
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Haziran 2024'te enerji ürünleri fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %2,1 oranında geriledi.

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