Almanya’da doğum oranı 2013'ten bu yana en düşük seviyede

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre ülkede geçen yıl yaklaşık 693 bin çocuk doğdu.

2022 yılında 738 bin 819 çocuğun doğduğu Almanya'da, 2023’te yüzde 6,2 düşüş kaydedildi.

Ülkede en son 2013 yılında 700 binden az yenidoğan kaydedilmiş bu sayı yaklaşık 682 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan Doğu Almanya'da 2023 yılında doğum sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,2 azalarak 86 bin 227'den 78 bin 300'e, Batı Almanya eyaletlerinde ise yüzde 5,9 azalarak 616 bin 863'ten 581 bine düştü.

Verilere göre ayrıca geçen yıl Almanya'da daha az evlilik yaşandı.

2022 yılıyla karşılaştırıldığında bu rakam 2023’te yüzde 7,6 oranında azaldı.

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2023’te toplamda yaklaşık 361 bin evlilik kaydedildi, bir yıl önce ise 390 binden fazla evlilik kaydedildi. (İLKHA)