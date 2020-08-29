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Aktüel Almanya'da DİTİB'den Türkçe ve Almanca Kur'an-ı Kerim öğrenme programı
Aktüel

Almanya'da DİTİB'den Türkçe ve Almanca Kur'an-ı Kerim öğrenme programı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 22:02:36 -
Almanya'da DİTİB'den Türkçe ve Almanca Kur'an-ı Kerim öğrenme programı

KÖLN (AA) - Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Akademi tarafından Türkçe ve Almanca hazırlanan Kur'an-ı Kerim öğrenme programı çevrim içi kullanıma sunuldu.

İlk baskısı 2014 yılında yapılan ve şimdiye kadar 100 binden fazla satan, DİTİB'e bağlı camilerde kaynak olarak okutulan "Kur'an Öğreniyorum / Ich Lerne den Koran Lesen" isimli elifba kitabına program sayesinde internet üzerinden çevrim içi erişilebiliyor.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, şimdiye kadar beşinci baskısı yapılan elifbanın pratik ve Türkçe-Almanca olması dolayısıyla büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Türkmen, "Bir sonraki aşama olan elifba cüzünün dijital ortama taşınması konusunda DİTİB Akademi’de bir yıla yakın zamandan beri yapılan çalışmalar sonuçlandı. Başarılı bir çalışma sonucunda elifba cüzümüz sesli olarak dijital ortama aktarıldı. Program, Almanca ve Türkçe konuşan bütün yaş gruplarına hitap etmekte olup elifba cüzündeki metinlerin tamamı seslendirilmiştir. Sesli dinlenmek istenilen yerlerin üzerine veya yandaki seslendirme simgelerine bir defa tıklamak yeterlidir." diye konuştu.

Programın Kur’an-ı Kerim’i okuyabilmeyi kolaylaştıracağını belirten Türkmen, "Bu çalışma sadece çocuklara değil, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı öğrenmek isteyen herkese hitap etmektedir. Bağlantısı verilen sayfada ayrıca programın bilgisayar sürümünü de indirmek mümkündür. Almanya’da yaşayan çocuklarımıza yönelik modern imkanlarda eğitim materyalleri sunma çalışmasının parçası bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum, emeği geçen din görevlileri ve DİTİB Akademi çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'i interaktif olarak öğrenmek için "https://www.ditib-akademie.de/kuran-ogreniyorum" internet adresine erişim sağlanabiliyor.

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