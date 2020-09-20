  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'da DİTİB camisi "Dünya Temizlik Günü" etkinliğine katıldı
Aktüel

Almanya'da DİTİB camisi "Dünya Temizlik Günü" etkinliğine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 21:50:42 -
Almanya'da DİTİB camisi "Dünya Temizlik Günü" etkinliğine katıldı

KÖLN (AA) - Almanya'da düzenlenen "Dünya Temizlik Günü" etkinliğine sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Völklingen Selimiye Camisi gönüllüleri de katıldı.

Saarland eyaletindeki Völklingen kentinde düzenlenen "Dünya Temizlik Günü" etkinliğine katılan Selimiye Camisi Derneği, 20 kişilik gönüllü grubuyla yer aldığı etkinlikte yarım tona yakın çöp topladı.

Etkinlik komitesi başkanı Stefan Tautz, "Dünya Temizlik Günü"nün, dünya genelinde gerçekleştirilen bir etkinlik olduğunu ve doğaya atılmış çöpleri temizleyip, çevre kirliliği hakkında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl düzenlendiğini belirtti.

Tauz, "Düzenlenen bu etkinliğe destek veren sivil toplum örgütlerine, çevreye duyarlı Völklingen halkına gönülden teşekkür ederim. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olursak yaşadığımız şehir güzel olur." dedi.

DİTİB Selimiye Camisi Dernek Başkanı Kamuran Başpınar ise "Sadece bugün değil, bizler her gün cami ve çevresini temiz tutmaya çalışıyoruz. Bundan önce de gençlik kollarımızla birlikle cami yanındaki otobüs durağını da dezenfekte yapmıştık. Camimiz ve Müslüman toplumu adına düzenlenen etkinliğe katılarak, yerel idarecilerin ve şehir sakinlerinin teveccühlerini ve desteklerini gördük." şeklinde konuştu.

Völklingen Belediyesi Başkanı Cristiane Blatt’ın tebrik ve teşekkür mesajını aldıklarını ifade eden Başpınar, camilerin sadece ibadethane olmadığını, aynı zamanda sosyal hayatın içinde yer alan merkezler olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan Yunanistan ve sahibi Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı
Gündem

Almanya'dan Yunanistan ve sahibi Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını bir türlü hazmedemeyen Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan ve sahibi Fransa’nın provokasyonlarına Alm..
Ahmet Davutoğlu'dan ortalığı karıştıracak 'Bahçeli' çıkışı!
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'dan ortalığı karıştıracak 'Bahçeli' çıkışı!

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan destek geldi...
Avrupa’da rezaletin zirve yaptığı program! Stüdyoda resmen çocukların gözü önünde…
Dünya

Avrupa’da rezaletin zirve yaptığı program! Stüdyoda resmen çocukların gözü önünde…

Irkçılığın ve rezaletin zirve yaptığı Avrupa ülkesi Danimarka’da skandal bir program yapıldı. Stüdyoda yetişkinler resmen çocukların gözü ön..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı