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Dünya

Almanya'da ders gibi ceza: Radara el hareketi yaptı, cezası 75 kat arttı

Almanya'da radara yakalanan şahıs el hareketi yaptı. Şahsın normal şartlarda 20 euro olan cezası 1500 euroya yükseltildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:51:00 -
Almanya'da ders gibi ceza: Radara el hareketi yaptı, cezası 75 kat arttı

Almanya'nın Oberfranken vilayetinde bir sürücü hız limiti 70 km/s olan bir yolda hız sınırını 11 km/s aşarak seyahat edince radara yakalandı.

26 yaşında sürücü normal şartlarda 11 km/s'lik hız aşımı için 20 euroluk bir ceza ödemesi gerekiyor.

Polisten yapılan açıklamada sürücünün radar kamerasının kendisini görüntülediğini fark ederek el hareketi yaptığı ve bu sebeple cezasının 75 kat artırılarak 1500 euroya yükseldiği belirtildi.

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