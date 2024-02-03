  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Almanya’da çocuk doktoru bulunamıyor
Avrupa

Almanya’da çocuk doktoru bulunamıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-03 09:39:00 -
Almanya’da çocuk doktoru bulunamıyor

Almanya'da vatandaşlar tarafından sıkça eleştirilen sağlık sektöründe bir sıkıntı daha ortaya çıktı.

Almanya'nın pek çok eyaletinde çocuk doktoru sıkıntısı yaşanıyor.

Özellikle Hessen Eyaleti bu konuda başı çekiyor. Ebeveynler, acil durumlarda gittikleri hastanelerde de saatlerce kuyruk beklemek durumunda kalıyor. Doktorlar Birliği, çocuk hekimi sıkıntısının iki ana nedeni olduğunu açıkladı. Birliğe göre ilk neden, gençlerin bu alana olan ilgisinin azalması, diğeri ise muayenehane açma konusundaki isteksizlik.

Hani her şey toz pembeydi! İşte öve öve bitiremedikleri Almanya
Hani her şey toz pembeydi! İşte öve öve bitiremedikleri Almanya

Dünya

Hani her şey toz pembeydi! İşte öve öve bitiremedikleri Almanya


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Berlin ve Köln’de havalimanları boş kaldı: Almanya’da kriz derinleşiyor
Berlin ve Köln’de havalimanları boş kaldı: Almanya’da kriz derinleşiyor

Gündem

Berlin ve Köln’de havalimanları boş kaldı: Almanya’da kriz derinleşiyor

Almanya'da İstihbaratta derin deprem: Başkan sessizliğini bozdu: soruşturma altında! Ortalığı karıştıran iddia
Almanya'da İstihbaratta derin deprem: Başkan sessizliğini bozdu: soruşturma altında! Ortalığı karıştıran iddia

Dünya

Almanya'da İstihbaratta derin deprem: Başkan sessizliğini bozdu: soruşturma altında! Ortalığı karıştıran iddia

Altyapı Almanya'dan! Ortak Avrupa ordusu projesinin detayları belli oldu
Altyapı Almanya'dan! Ortak Avrupa ordusu projesinin detayları belli oldu

Dünya

Altyapı Almanya'dan! Ortak Avrupa ordusu projesinin detayları belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23