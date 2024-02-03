Almanya’da çocuk doktoru bulunamıyor

Almanya'nın pek çok eyaletinde çocuk doktoru sıkıntısı yaşanıyor.

Özellikle Hessen Eyaleti bu konuda başı çekiyor. Ebeveynler, acil durumlarda gittikleri hastanelerde de saatlerce kuyruk beklemek durumunda kalıyor. Doktorlar Birliği, çocuk hekimi sıkıntısının iki ana nedeni olduğunu açıkladı. Birliğe göre ilk neden, gençlerin bu alana olan ilgisinin azalması, diğeri ise muayenehane açma konusundaki isteksizlik.

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