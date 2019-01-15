Almanya'da büyüme yavaşladı

Almanya Federal İstatistik Ofisinin açıkladığı ilk verilere göre, Almanya'nın GSYH'si piyasa beklentileri paralelinde 2018 yılında yüzde 1,5 arttı. Böylece Almanya, son 5 yılın en zayıf büyüme performansını gösterdi.

Almanya'da GSYH, 2017 ve 2016’da yüzde 2,2, 2015’te yüzde 1,7 ve 2014’te yüzde 2,2 artmıştı.

Destatis değerlendirmesinde, büyümenin hız kesmesine karşın Alman ekonomisinin 9 yıldır art arda büyüdüğü belirtilerek, "Son 10 yıldaki büyüme ortalaması ise yüzde 1,2 oldu." ifadesi kullanıldı.

Almanya'nın 2018'deki büyümesinin arkasındaki ana itici güç yerli faktörler olurken, yıllık bazda hanehalkı tüketim harcamaları yüzde 1, kamu harcamaları da yüzde 1,1 arttı.

Alman ekonomisi, 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daralmıştı. Analistler, söz konusu daralmada, otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarının etkili olduğunu belirtmişti.

Destatis, geçen yılın son çeyreğine ilişkin verileri 14 Şubat 2019'da açıklayacak. 2018 yılı GSYH'ye ilişkin detaylı sonuçlar ise 22 Şubat 2019’da duyurulacak.