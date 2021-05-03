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Almanya'da bir doz aşı yerine 5 doz aşı yaptılar
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Dünya Almanya'da bir doz aşı yerine 5 doz aşı yaptılar
Dünya

Almanya'da bir doz aşı yerine 5 doz aşı yaptılar

Almanya'da koronavirüs aşısı olmaya giden bir kişiye yanlışlıkla 1 doz aşı yerine 5 doz BioNTech-Pfizer aşısı yapıldığı ortaya çıktı. Aşı yapılan kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 02:21:00 -
Almanya'da bir doz aşı yerine 5 doz aşı yaptılar

Almanya'da bir kişiye yanlışlıkla 1 doz aşı yerine 5 doz yerine beş doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Alman yetkililer söz konusu kişinin hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Skandal olay, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin başkenti Schwerin'deki aşılama merkezinde yaşandı.

Schwerins Volkszeitung adlı gazetede yer alan habere göre, merkezde bir kişiye normalde yapılması gerekenden 5 kat daha fazla doz içeren aşı yapıldı.

Yapılan hatanın fark edilmesi üzerine söz konusu kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu, müşahade amacıyla hastanede tutulduğunu açıkladı.

Schwerin'deki aşılama kampanyası yöneticisi gazeteye yaptığı açıklamada olayı "üzüntü verici" olarak nitelendirirken, hatanın kullanmadan önce sulandırılarak seyreltilmiş aşı şişeleriyle, seyreltilmemiş şişelerin karıştırılmasından kaynaklandığını söyledi.

BioNTech/ Pfizer ortaklığında geliştirilen ve özel saklama koşullarında korunan aşının muhafaza edildiği şişelerde 5 dozluk aşı bulunuyor. Aşı yapılırken her bir doz aşı sulandırılarak seyretiliyor.

Üçüncü dalga nedeniyle olağanüstü kısıtlamaların uygulandığı Almanya'da son 24 saat içinde 24 bin 329 yeni vaka görüldü. Halen enfekte olanların sayısı 303 bin 600. Son 24 saat içinde 306 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana ölümlerin sayısı 82 bin 850'ye yükseldi. Almanya'da aşı tedariğinde ve dağıtımında yaşanan zorluklar ve gecikmeler nedeniyle uzun süre ağır ilerleyen aşılama süreci ise son günlerde hız kazandı. Dün sadece bir günde, Almanya genelinde, 916 bin 388 kişiye aşı yapıldı. Bugüne kadar Almanya nüfusunun yüzde 26,9'u en az bir doz koronavirüs aşısı oldu. Tam koruma için gerekli aşıları tamamlamış olanların oranı ise sadece yüzde 7,7.

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