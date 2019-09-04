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Almanya'da bileşik PMI, ağustosta yükseldi

Ülkede, ağustos ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi 0,8 puan artışla 51,7 puan olarak tespit edildi

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:22
Almanya'da bileşik PMI, ağustosta yükseldi

BERLİN (AA) - Almanya`da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 0,8 puan artarak 51,7 puana yükseldi.

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da temmuzda 50,9 olan bileşik PMI, ağustosta 51,7 puan olarak tespit edildi. Hizmet sektörü PMI verisi de ağustosta 54,5’den 54,8’e yükseldi.

IHS Markit, 22 Ağustos’ta geçici verilere göre bileşik PMI'nın 51,4 puana yükseldiği açıklamıştı. Ülkede bileşik PMI, Temmuzda 50,9 puanla son 73 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonominin sağlığına ilişkin endişelerin son altı aydır düzenli bir şekilde arttığını ve bunun da hizmet sektörü genelinde ekonomik güveni yaklaşık son beş yılın en düşük seviyesine indirdiğini belirtti.

Smith, yatırım ve istihdamda bu güven kaybının olumsuz etkilerinin gelecek aylarda görülebileceğine işaret etti.

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:22
  1. Almanya
  2. bileşik
  3. hizmet
  4. PMI
  5. Satınalma Yöneticileri Endeksi

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