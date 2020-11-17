  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'da aşırı sağ bağlantısı olan kişiden silah alan eyalet bakanı istifa etti
Aktüel

Almanya'da aşırı sağ bağlantısı olan kişiden silah alan eyalet bakanı istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-11-17 23:40:37 -
Almanya'da aşırı sağ bağlantısı olan kişiden silah alan eyalet bakanı istifa etti

BERLİN (AA) - Almanya'da Mecklenburg-Vorpommern Eyalet İçişleri Bakanı Lorenz Caffier, aşırı sağ bağlantılı bir kişiden silah satın aldığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Caffier bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan konuşmasında, "Bugünün bakış açısından almamam gereken birinden silah aldım. Hata olan şey satın alma değildi, gelişen süreçte benim davranışım hatalıydı. Bunun için özür dilerim" ifadesini kullanarak istifa ettiğini duyurdu.

Caffier medyadaki haberlerde kendisinin de aşırı sağ çevrelerle yakın olduğu yönündeki iddiaları şiddetle reddederek bu haberlerden üzüntü duyduğunu belirtti.

Alman siyasetçi artık içişleri bakanlığı görevini sürdürmesi için gerekli olan otoriteye sahip olmadığını sözlerine ekledi.

- Caffier'in 2 yıl önce silah satın aldığı kişi aşırı sağ bağlantılı çıktı

Eyalet içişleri bakanlığı görevini 14 yıldır yürüten Caffier Almanya'nın en uzun süre eyalet bakanlığı görevinde bulunan siyasetçisiydi.

Av tutkunu olarak bilinen Caffier, iki yıl önce poligon işleten bir kişiden silah satın almış, bu kişinin daha sonra aşırı sağcılarla bağlantısının olduğu tespit edilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı
Dünya

Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı

Rusya lideri Putin, tarafların Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmaya uyduklarını, bu durumun ihtilafın adil bir şekilde çözülmesi için uygun k..
Dilipak: Aşı koronadan daha tehlikeli olabilir
Gündem

Dilipak: Aşı koronadan daha tehlikeli olabilir

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak art arda gelen koronavirüs aşısı haberlerinden sonra dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Gündem

Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay