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Dünya Almanya'da aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım kararı reddedildi
Dünya

Almanya'da aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım kararı reddedildi

Alman hükümeti, koronavirüs aşı randevusu alan ancak iptal etmeyip randevuya gitmeyenlere para cezası verilmesi yönündeki talebi kabul etmedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 22:17:00 -
Almanya'da aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım kararı reddedildi

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, halka aşı randevularına gitme çağrısında bulunarak, "Böylelikle sadece kendinizi değil aynı zamanda hepimizi muhtemel ciddi bir hastalığa karşı korursunuz." ifadesini kullandı.

Seibert, hükümetin aşı randevusuna gitmeyenlere yönelik yaptırım uygulanmasına ilişkin bir planı olmadığını kaydetti.

Almanya Kızılhaç Berlin Eyalet Başkanı Mario Czaja ve bazı politikacılar, aşı randevusuna gitmeyenlere para cezası verilmesini talep etmişti.

Czaja, insanların yüzde 5 ila 10’unun aşı merkezlerinde 2'nci aşı için aldığı randevularını iptal etmeyerek gitmediğini söylemişti.

Öte yandan aşılama kampanyasında halkın yüzde 56,5'ine COVID-19 aşısının ilk dozu, yüzde 38,9'una ikinci dozu uygulandı.

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