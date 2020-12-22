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Dünya Almanya'da 'aşı' dolandırıcılığı!
Dünya

Almanya'da 'aşı' dolandırıcılığı!

Almanya’da 64 yaşındaki kadını arayarak kendisini tanınmış bir aşı şirketinin çalışanı olarak tanıtan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Alman polisi, son zamanlarda artan dolandırıcılık girişimleri konusunda halkı uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 23:54:00 -
Almanya'da 'aşı' dolandırıcılığı!

Olay, Almanya’nın Bonn kentinde meydana geldi. Kendisini tanınmış bir aşı şirketinde çalışan olarak tanıdan bir kişi, 64 yaşındaki kadına koronavirüs (Covid-19) karşı 6 bin euroluk (55 bin TL) aşı paketi teklif etti.

Şüphelenen kadın, polise giderek kendisine gelen aramayı ihbar etti.

Polis, dolandırıcının adresini tespit ederek baskın düzenledi ve dolandırıcıyı gözaltına aldı.

Alman polisi ve sağlık çalışanları, son zamanlarda bu tip dolandırıcılıkların arttığını ifade ederek halkı uyardı.

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