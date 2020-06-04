Almanya'da Allach Camisi Derneği, huzurevi çalışanları için maske hazırladı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Münih kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Allach Camisi Derneği mensupları, hazırladıkları maskeleri hediye ettikleri huzurevi çalışanlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Müslüman yaşlılara özel bir servisi olan Münchenstift Hans-Sieber-Haus huzurevini "Huzurevi Gönüllüleri Projesi” kapsamında ziyaret eden derneğin kadın üyeleri, huzurevinin çalışma koşulları hakkında bilgilendirildi.

Huzurevi yöneticisi Metehan Hanlı, maskelerin çok olumlu karşılandığını, gerek çalışanlar gerek huzurevi sakinleri için mutluluk verici bir olay yaşanmasına vesile olunduğunu söyledi.

DİTİB Allach Camisi Derneği Kadınlar Kolu Başkanı Fatma Şencan, huzurevinin maske ihtiyacı olduğunu öğrenince üyelerince 5 günde 200 maske dikerek huzurevine teslim ettiklerini ifade etti.

Şimdiye kadar çeşitli kurumlara 5 bine yakın maske dağıttıklarını belirten Şencan, DİTİB Federal ve Eyalet Kadın Birliği koordinesinde Bavyera eyaleti genelinde gerek huzurevleri gerekse belediyelere bağlı diğer kurumların herhangi bir ihtiyacı olması durumunda yine bu tür yardımlar yapmaya hazır olduklarını kaydetti.