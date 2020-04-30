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Aktüel

Almanya'da 7 Türk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Ülkede koronavirüs nedeniyle ölen Türk sayısı 130 oldu

Yeniakit Publisher
2020-04-30 00:10:19 -
Almanya'da 7 Türk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

BERLİN (AA) - Almanya'da son 24 saatte 7 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Essen, Münih ve Mannheim bölgelerinden 7 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat edenlerden G.D ve F.O'nun eşlerinin de iki hafta önce Kovid-19 nedeniyle öldükleri bilgisi paylaşıldı.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 130'a yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 161 bin 204'e koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 405'e çıktı.

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