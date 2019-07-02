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Almanya'da 600 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Almanya'nın doğusunda bulunan Mecklenburg Vorpommern'de bir haftadır söndürülemeyen alevler nedeniyle, altı köyden yaklaşık 800 kişi tahliye edildi.

02 Temmuz 2019 Salı 18:43
Almanya'da 600 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Almanya'nın Doğu eyaletlerinden Mecklenburg Vorpommern'de hafta sonu çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınında 600 hektar alanın yandığı bildirildi.

Ludwiglust polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle yaklaşık 600 hektar ormanlık alanın yandığı belirtildi. Ancak Alman medyası ise polisin yaptığı açıklamanın ardından yanan alanın bin hektara kadar ulaşabileceğini yazdı.

Eyalet Çevre Bakanı Till Backhaus ise yaptığı açıklamada, ''Allah'tan dileğim yağmur yağdırmasıdır hem de acilen.'' ifadesini kullandı.

Ordudan söndürme işlemine destek

İki bin kişinin görev yaptığı yangın söndürme işlemine ordu da askeri teçhizatla destek veriyor.

4 farklı eyaletten gelen itfaiye ekiplerinin dışında 12 TOMA, 6 helikopter de destek oluyor.

Yangının çıktığı bölgenin 2013'e kadar Alman ordusunun eğitim yeri olması nedeniyle yer altında çok sayıda mermi ve patlayıcı madde bulunduğu, bu nedenle çalışmalara panzerlerin de katılarak itfaiye araçlarına güvenli yol açtıkları belirtildi.

Yaklaşık 800 kişi tahliye edildi

Şu ana kadar yangın bölgesi çevresindeki 6 köyden yaklaşık 800 kişi tahliye edildi.

Ayrıca eyalet yönetimi, yangına yakın bölgelerde "drone" uçurma yasağı bulunduğunu ve yasağa uyulmasını istedi. "Drone"ların helikopterler için tehlike arz ettiği de vurgulandı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, polisin yangının çıkış sebebi olarak kundaklamadan şüphelendiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:43
  1. Ordu
  2. Almanya
  3. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti
  4. orman yangını
  5. yangın söndürme çalışmaları

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