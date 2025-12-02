Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören Alman dev şirket: 270 kişi işten çıkarıldı...

Almanya'da Albstadt’ta bulunan, yuvarlak örgü ve örgü makineleri alanında dünya pazar lideri olan geleneksel Mayer & Cie. şirketi, kesin olarak kapanmanın eşiğinde. 120 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Schwäbische Alb’daki aile şirketi, 23 Eylül 2025‘de iflas başvurusunda bulundu. Uluslararası arayışlara rağmen, işletmeyi devralmak isteyen bir yatırımcı bulunamadı. Bu nedenle, 1 Aralık’tan itibaren ticari faaliyetlere son verdi.

Karar, yaklaşık 270 çalışan için işlerini kaybetmeleri anlamına geliyor. Süreci takip eden yeniden yapılandırma uzmanı, çoğu çalışanın Şubat 2026’nın başına kadar işten çıkarılacağını açıkladı. Ardından, küçük bir ekip işleri devralacak, siparişleri tamamlayacak ve ardından makine parkı, binalar ve stoklar satılacak.

Mayer & Cie. kapanmanın nedeni olarak piyasalardaki istikrarsızlığı ve rekabet gücünün azalmasına bağlıyor. Açıklamada ABD ile Çin arasındaki küresel ticaret çatışması, Ukrayna’daki savaş ve Türkiye gibi geleneksel satış pazarlarındaki enflasyon, tekstil makinelerine olan talebi dramatik bir şekilde düşürdü. Buna Çin’den gelen ucuz rekabet de ekleniyor. Yönetim kuruluna göre, geçen yıl ciro neredeyse yüzde 50 düştü, aynı zamanda üretim maliyetleri de önemli ölçüde arttı.

1905 yılında kurulan Mayer & Cie., nesiller boyunca giyim, ev tekstili ve teknik uygulamalar için kumaşların üretildiği makinelerin önde gelen tedarikçisi olmuştur. Şirket, dünya çapında ihracat yapmış ve Asya, Türkiye ve diğer bölgelerdeki tekstil üreticilerine tedarik sağlamış. Bir aile şirketi olan firma, dördüncü nesil tarafından yönetiliyor.

Albstadt, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan bir şehirdir.