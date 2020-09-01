  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulundu
Aktüel

Almanya'da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulundu

Köln'de bulunan yarım tonluk bombanın imha çalışması nedeniyle 4 bin 100 kişi bölgeden tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:18:53 -
Almanya'da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulundu

KÖLN (AA) - Almanya’nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Müngersdorf semtinde bir inşaat çalışması sırasında bulunan 500 kilogramlık İngiliz yapımı bombanın halen aktif olan ateşleyicisinin, kontrollü şekilde patlatılarak gün içinde etkisiz hale getirilmesi planlanıyor.

Bombanın imha çalışması sırasında 4 bin 100 kişi bölgeden tahliye edildi. Bombanın bulunduğu alan güvenlik şeridi ile çevrilirken, tahliye edilenler için RheinEnergie Stadyumu'nda kontrol noktası oluşturuldu.

Bölgeden geçen demir yolu ve otoyollar trafiğe kapatılırken, hava trafiği de bir süre durduruldu.

Bugün bölge trafiğinde aksamalar yaşanabileceği, vatandaşların telefonla belediyeyi arayarak detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular
Dünya

Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçının öldü..
Tebdili kıyafetle denetime çıktı! Resimdeki isim şaşırttı
Gündem

Tebdili kıyafetle denetime çıktı! Resimdeki isim şaşırttı

Sivil kıyafetle denetime çıkan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, hastanelerde incelemelerde bulundu.
Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti
Gündem

Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti

Stratejist Abdullah Çiftçi, Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin Türkiye'nin savaş pozisyonu aldığını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı