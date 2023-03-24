  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Almanya’da 12 yılın ardından ilk!
Ekonomi

Almanya’da 12 yılın ardından ilk!

Yeniakit Publisher
2023-03-24 11:53:00 -
Almanya’da 12 yılın ardından ilk!

Almanya’da konut fiyatları 2022'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 gerileyerek, 2010’dan beri ilk kez düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2022'nin son çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da konut fiyatları geçen yılın ekim-aralık döneminde 2021’in aynı dönemine göre yüzde 3,6 düştü.

Böylece, son çeyrekte ülkede konut fiyatlarında yüzde 0,5'lik düşüşün olduğu 2010'un son çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş görüldü. 2008 finansal kriz öncesi 2007 yılının ilk çeyreğinde ise konut fiyatları yüzde 3,8 ile sert düşmüştü.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23