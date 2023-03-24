Almanya’da 12 yılın ardından ilk!

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2022'nin son çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da konut fiyatları geçen yılın ekim-aralık döneminde 2021’in aynı dönemine göre yüzde 3,6 düştü.

Böylece, son çeyrekte ülkede konut fiyatlarında yüzde 0,5'lik düşüşün olduğu 2010'un son çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş görüldü. 2008 finansal kriz öncesi 2007 yılının ilk çeyreğinde ise konut fiyatları yüzde 3,8 ile sert düşmüştü.



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