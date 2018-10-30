0553 313 94 23
impression

Almanya’da 100 kişiyi öldürdü, ifadesi şoke etti!

Almanya’da 100 hastayı öldürmekle suçlanan bir hemşire Oldenburg kasabasında yargılanmaya başladı.

30 Ekim 2018 Salı 11:02
Almanya’da 100 kişiyi öldürdü, ifadesi şoke etti!

Dedektifler, eski hasta bakıcı Niels Hoegel’i (41) Almanya’nın kuzey kesiminde görevli olduğu hastanelerde bakımına verilen 100 hastaya ölümcül dozda ilaç vererek ölümüne yol açmakla suçladı. Mezardan çıkarılan ceset kalıntılarına zehir testlerinin yapılmasının ardından yargılamanın son duruşmasının Mayıs ayına kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi. Hasta bakıcı Hoegel’in 1999-2005 yılları arasında Oldenburg’da 36, Delmenhorst yakınlarında ise 64 hastayı öldürdüğü ifade edildi. Öldürülen hastaların yakınları, sağlık yetkililerinin olayı görmezlikten geldiğini suçlarken, soruşturmanın bu bakımından önemli olduğunu kaydetti. Hasta bakıcı Hoegel, ölümlerin tamamından suçlu bulunması halinde ikinci dünya savaşının ardından en çok insan öldüren seri katil olacağı belirtildi. Dedektifler, Hoegel’in daha faza insanı öldürmüş olabileceğini ancak potansiyel kurbanlarının cesetlerinin yakıldığını ifade etti. Ölen kişilerin yakınlarından biri olan Petra Klein, Hoegel’in bütün kurbanların ölümlerinden suçlu tutulmasının beklediğini ve böylece kurbanların yakınlarının davanın kapanmasını göreceklerini söyledi. 

Öte yandan Hoegel, Delmenhorst’ta bir hastaya reçeteye yazılmayan bir ilacı enjekte ederken yakalanmıştı. Hoegel 2008'de adam öldürmeye teşebbüsten 7 yıl hapse mahkum edilirken, Hoegel aynı zamanda 2014-15 arasında yapılan ikinci yargılamada 2 kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuş ve en üst düzeyde ceza almıştı. 

Hoegel yaptıklarından dolayı üzgün olduğunu dile getirerek kurbanların yakınlarının huzur bulmasının umduğunu ve işlediği suçun önceden planlanmadan ani geliştiğini vurguladı.  Öte yandan hasta bakıcı Hoegel, bir duruşmada da bir psikiyatriste 30 kişiyi öldürdüğünü de ifade etmişti. Soruşturmacılar, Hoegel’in çalıştığı hastanede hayatını kaybeden 130 hastanın mezardan çıkarılarak kalp krizini tetikleyen ilaç verilip verilmediğini tespit edileceğini söyledi. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:02
  1. katil
  2. cinayet
  3. haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'ya ses çıkarmayan Kaftancıoğlu şov yaptı!
    1. PKK'ya ses çıkarmayan Kaftancıoğlu şov..
    2. AK Parti'den kanun teklifi: Sınır 40..
    3. Sağlıkta şiddet teklifinde neler var?
    4. 2 ay evli kaldı, 29 yıldır nafaka ödüyor
    5. 2018 ASDEP alımları ne zaman?
    6. Yunanistan'da arka arkaya depremler!..
    7. Donald Trump'tan Çin'e tehdit:..
    8. Philadelphia'dan Furkan kararı
    9. Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 13..
    10. Yerli otonun CEO'su sosyal medyadan..
    11. Sivas'ta üretiliyor! 27 ülkeye satılıyor
    12. Müslüm filmi oyuncuları kimler?
    13. Yer: Adana... Bu kadarına da pes!
    14. CHP’li belediyeler Cumhuriyet’i şişirdi
    15. Komşuda bir deprem daha! Ada tekrardan..
    16. Dilipak: İslam Cumhuriyetimiz 95..
    17. 2019 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
    18. Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!
    19. Obrador kararı açıkladı, dolar..
    20. Tuzla'da korkutan gemi yangını!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı