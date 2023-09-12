'Almanya yaptırımları deldi!'

Almanya’nın, yaptırım uyguladığı Rus petrolünün en büyük alıcısı konumuna gelen Hindistan'dan rafine petrol ürünleri alımını rekor seviyede artırdığı ve kendi yaptırımlarını dolaylı olarak ihlal ettiği belirlendi.

Alman Federal İstatistik Dairesi'nin bugün yayınladığı rakamlara göre, Almanya'nın Hindistan'dan yaptığı petrol ürünleri ithalatı bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla on iki kattan fazla arttı.

Hindistan Ticaret Bakanlığı verilerine göre ise ülkedeki rafinerilerin Almanya’nın yanısıra Avrupa'ya yıllık petrol ürünleri satışı geçen yıl yüzde 70'in üzerinde artarak 15 milyar dolara ulaştı. İstatistikçiler, Hindistan'dan Almanya’ya yapılan ithalatın "ağırlıklı olarak dizel ya da kalorifer yakıtı üretiminde kullanılan gaz yağlarından oluştuğunu" açıkladı.

Hindistan, söz konusu gaz yağlarını, Rusya'dan büyük miktarlarda satın aldığı ham petrolden üretiyor. Konuyla ilgili haberlere göre Almanya, Rus petrolü için G7 ülkeleri tarafından belirlenen varil başına 60 Euro'luk azami fiyattan çok daha fazlasını ödemeye de devam ediyor.

Aralık 2022‘de Avrupa Birliği, G7 ülkeleri ve Avustralya, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmıştı.

Anlaşmaya göre, deniz yoluyla taşınan Rus petrolünün varil başına fiyatı 60 doları geçemeyeceğine karar verilmişti.

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Batı ülkeleri böylece Rusya'nın petrol ticaretinden elde ettiği karı ve Ukrayna'daki savaşın finansmanını zarara uğratmayı hedefledi. Ancak fiyatı tavan fiyatı geçmeyen Rus petrolünün Avrupalı tankerler tarafından Hindistan, Çin ya da diğer ülkelere taşınmasının önlenmemesi sonrasında, Rusya petrolünü bu ülkeler üzerinden satmaya devam edebildi.

Ambargo ne kadar tutarlı?

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında AB ülkeleriyle birlikte Rusya’ya karşı bir dizi ekonomik ambargo kararı alan Alman hükümeti, yaptırımlar kapsamında 2023’ten itibaren Rus ham petrolü alımını tamamen durdurduğunu açıklamıştı. Fakat savaştan önce ham petrol ihtiyacının yüzde 35'ini Rusya’dan temin eden ülke, Moskova’nın doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararı ve Rus petrolüne boykot kararı sonrasında geçen kış aylarında büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı.

Enerji fiyatlarında yaşanan artış, enflasyonda rekora neden oldu; birçok firma da enerji fiyatlarındaki artışlar nedeniyle zor bir dönem geçirmeye başladı.

Almanya’nın resmi olarak Rus ham petrolünü ve petrol ürünlerini satın almamasına rağmen Hindistan'dan rafineri ürünleri ithalatını giderek artırması, ticari kısıtlama ve yaptırımlarının ne derece tutarlı olduğunun da sorgulanmasını beraberinde getiriyor.

Kulislerde hükümetin enerji piyasalarında dengesizliklere karşı dolaylı olarak ambargonun delinmesine göz yumduğu yorumu yapılıyor. Bu arada Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, geçen Ağustos ayının son günlerinde Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisiz kaldığını dile getirdi. "Aslında ekonomik yaptırımların ekonomik etkisinin olması lazım. Ama yapmıyorlar" diyen Alman bakan, Batı'nın attığı adımların yetersiz kaldığını itiraf etti.

Baerbock’un "Bu savaşın rasyonel kararlarla, medeni hükümetler arasında alacağınız rasyonel önlemlerle sonlandırılamayacağını gördük" şeklindeki sözleri, Berlin’de savaşın bitirilmesi için diyaloğun başlatılması yönünde müzakere masasını işaret eden bir tavır olarak değerlendirildi.

Kaynak: VOA Türkçe