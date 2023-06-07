Almanya vize vermiyormuş! Firuz Bağlıkaya nakavt oldu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, vize sorunu iddialarına değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen iki gün sonrası idi..

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın açıklaması olarak, gazetelerde, internet sitelerinde geniş yer verilen bir haber..

Doğrusunu söylemek gerekirse, medya organları da, kendilerinin siyasi görüşlerine göre Bağlıkaya’nın açıklamalarını biraz abartmışlar ama..

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Bağlıkaya’nın açıklamasında sorunlar olduğu da, her hali ile belli..

Diyordu ki Bağlıkaya:

“2022 yılında ret verilen vize müracaat oranı yüzde 15’in üzerinde iken, 2023’te bu oran yüzde 50 civarına yükseldi!”

Bir konu hakkında tüm veriler yerine, kısmi veriler aktararak, genel sonuçlar çıkarıldığını gördüğümde, sinirim tepeme sıçrar.

Firuz Bağlıkaya’nın açıklamasında da öyle olmuştu..

Belki ayrıntılı rakamlar vardır, ben de onları görünce, daha sıhhatli bir değerlendirme yaparım, diye düşünmüştüm.

Haberin bir kaynaktan da değil, değişik mecralardan ayrıntılarını okumaya çalışmıştım..

Ama hepsinde, ifadeler aynı idi..

“Firuz B. Bağlıkaya, Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelere turistik seyahat için Schengen vizesi almasına yönelik sorunların artarak devam ettiğini söyledi.”..

Arkasından Bağlıkaya’ya atfedilerek, “Daha önce vize başvuruları için 1.000 kontenjan verilirken, bu sayı 200’e düşürülmüş durumda” ifadeleri aktarılmış..

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