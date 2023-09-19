Almanya ve Çin arasında "diktatör" gerilimi!

Çin, Devlet Başkanı Şi Cinping'i "diktatör" olarak nitelendiren Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, "Bu yorumlar son derece saçma ve Çin'in siyasi onuruna yönelik ciddi bir saldırı, açık bir siyasi provokasyon" dedi.

Baerbock, 14 Eylül'de ABD ziyareti sırasında Fox News'e verdiği mülakatta Cinping için "diktatör" ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunan Baerbock, "Eğer Putin bu savaşı kazanırsa, bu Şi gibi, Çin Devlet Başkanı gibi dünyadaki diğer diktatörlere nasıl bir işaret gönderir? İşte bu yüzden Ukrayna bu savaşı kazanmalı" ifadelerini kullandı.

Pekin'in bu açıklamalardan "kesinlikle memnun olmadığını" belirten Mao Ning, tepkilerini diplomatik kanallar aracılığıyla Alman tarafına ilettiklerini kaydetti.

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Çin, Almanya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda. Ancak Berlin yönetimi, "giderek saldırganlaşan" Çin'e daha az bağımlı olmak ve "stratejik çıkarlarını daha iyi korumak" için Temmuz ayında bir yasa kabul etti.

Annalena Baerbock'un Yeşiller Partisi, dış politikada Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokratları ve koalisyondaki Liberaller'den daha sert politikayı tercih ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanı, daha önce de Çin'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Ağustos ayında Çin'in "bu dünyada birlikte yaşama şeklimizin temellerine" meydan okuduğunu söyleyen Baerbock, daha önce de Çin'e yaptığı bir gezinin ardından "Pekin'in giderek bir ticaret ortağından ziyade sistemik bir rakip haline geldiğini" ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Haziran ayındaki Çin ziyaretini tamamlamasından bir gün sonra Cinping'i "diktatör" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: Euronews