Almanya Vatandaşlık Yasası kabul edildi: Türk vatandaşlarını ilgilendiren çifte vatandaşlık şartları neler, başvuru ne zaman, nasıl alacaklar?

Almanya'nın çifte vatandaşlık yasası hakkında son gelişmeler konu ile ilgilenenlerin gündeminde. Vatandaşlık yasası federal mecliste kabul edildi. 'Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu' adlı yasa ile Alman vatandaşlığına geçişler kolaylaştıırlıyor. Peki, Almanya çifte vatandaşlık yasası şarrtları neler, kimler başvurabilir?

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını da ilgilendiren Alman vatandaşlık yasası ile diğer ülke vatandaşlığından çıkma zorunluluğu kaldırılıyor. Almanya'da göçmenlerin uzun yıllardır beklediği çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı, Meclisten geçerek yasalaştı. Vatandaşlık geçiş süresi ize 5 yıla indiriliyor. İşte, detaylar...

ALMANYA ÇİFTE VATANDAŞLIK YASASI ÇIKTI MI?

Almanya'da yeni vatandaşlık yasa tasarısı 20 Ocak günü federal mecliste yapılan oylamayla kabul edildi. Yasanın kısa sürede yürülüğe girmesi bekleniyor. Böylece başvuru detayları da netleşecek.

ALMANYA VATANDAŞLIK YASASI ŞARTLARI

Alman vatandaşlığına geçişte büyük kolaylıklar sağlayan yeni yasa, bazı ön şartları da beraberinde getiriyor. Buna göre Alman vatandaşı olmak isteyenlerin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor. Koalisyon ortağı FDP’nin özel talebiyle konulan maddede 1974'ten sonra Almanya'ya gelen misafir işçiler ile Doğu Almanya'daki eski sözleşmeli işçiler için bazı istisna durumlar yer alıyor.

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Ülkeye entegrasyon sağladıklarını ve iyi derecede Almanca bildiklerini kanıtlamak zorunda olan başvuru sahiplerinin 'Einbürgerungstest' olarak adlandırılan vatandaşlık testini geçmesi gerekiyor. Ancak yıllar önce Almanya'ya göç ederek burada çalışan, şu anda ise çoğunlukla emekli olan birinci kuşak misafir işçilerden yazılı sınav veya Almanca dil sınavı gibi şartlar talep edilmeyecek. Koalisyon hükümetinin bu istisna ile eski neslin 'yaşam boyu başarılarını' onurlandırmayı amaçladığı belirtiliyor.

KİMLER VATANDAŞLIK ALAMIYOR?

Alman pasaportu almak isteyen yabancılardan öncelikle Almanya anayasasında yer alan özgür, demokratik temel düzene bağlı kalması bekleniyor. Antisemitist, ırkçı, cinsiyetçi ve benzeri eylemlerde bulunanlar, aynı zamanda bu kapsamda ceza alanlar vatandaşlığa alınmayacak. Ayrıca çok eşli olanlar veya anayasada yer alan kadın-erkek eşitliğine aykırı davrananlar da Alman vatandaşı olamayacak.Vatandaşlık geri alınabilecek

Vatandaşlığa kabul işlemi bazı durumlarda 10 yıl içerisinde geri alınabilecek. Vatandaşlığa geçiş sürecinde kasıtlı olarak yanlış bilgi verilmesi gibi durumlarda bu kişilerin Alman vatandaşlığı iptal edilebilecek. Anayasal temel düzene ters düşecek beyanlarda ve davranışlarda bulunmak da Alman vatandaşlığının iptaline yol açabilecek.