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Dünya Almanya, Türkiye'ye izahat verecek
Dünya

Almanya, Türkiye'ye izahat verecek

Yeniakit Publisher
2024-07-04 15:30:00 -
Almanya, Türkiye'ye izahat verecek

Almanya, Türkiye'nin izahat istediği konularda bilgi vermek için Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, bakanlığa çağırıldı.

Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi'ni dün Dışişleri Bakanlığı'na çağırmasının ardından bugün de Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin izahat istediği konularda bilgi vermek için Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i bakanlığa çağırdı.

NE OLMUŞTU?

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta milli futbolcu Merih Demiral'ın 'Bozkurt'lu sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açıldı. UEFA'nın skandal kararı sonrası Türkiye'den tepkiler arka arkaya gelirken, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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