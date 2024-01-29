Almanya, Türkiye'den işçi arıyor! İşte maaşı

30 Ekim 1961’de Almanya ile Türkiye arasında imzalanan İşgücü Anlaşması sonrasında Türkler, Almanya'daki en kalabalık azınlık grupların başında yer alırken, Türkiye'den Avrupa'ya kitlesel göçün de ilk örneklerini oluşturdular.

Aradan geçen yıllarda, Almanya'daki Türk nüfusu daha da yoğunlaşırken, pandemi sonrası yaşanan işçi krizi Almanya'yı yeniden Türkiye'den işçi alımına mecbur bırakmış durumda.

Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalar doğrultusunda Almanya, çevre dostu enerjiler konusunda yatırımlarını artırırken, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiye geçişle ilgili son yasa da meclisten geçti.

Bu yasa doğrultusunda 2026 yılına kadar kademeli olarak evlerde kullanılan fosil ya da gaz türevi ısınma modellerinin yüzde 65'i yenilebilir enerjiden oluşacak Bunun için de, evlere ısı pompası ve güneş paneli destekli sistemler kurulacak. Yani, tüm ısıtma sistemleri, borular, banyolar, kaloriferler değişecek. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için de 2024 yılına kadar yeni 60 bin sucu ve kaloriferci gerekecek.

İŞÇİLERE AYLIK 82 BİN LİRA ÖDENECEK

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Almanya'da daha önce meclisten geçen Nitelikli Göç Yasası'na göre, Türkiye'de kendi alanında meslek eğitimi almış olan, yetkisi bulunan ya da bu alanda uzun süre çalıştığını belgeleyebilecek olan işçiler, Almanya'da herhangi bir eğitim şartına tabi tutulmayacak.

SAATTE EN AZ 20 EURO ÖDENECEK

Kalorifer ve su tesisatçısı çalışanı ya da kalfasına saatte en az 20 Euro ödeneceği aktarılırken, aranan tek şartın başvuru yapacaklarda giriş seviyesinde Almanca bilinmesi olduğu aktarıldı.

Almanya’da çalışmaya başlayan kişilerin aylık maaşları ise 2500 Euro'yu bulacak. Usta ya da şirket sahipleri içinse üst sınır yok.

VASIFSIZ ELEMANLAR DA BAŞVURABİLECEK

Almanya, nitelikli işçilerin yanı sıra, eğitim almak için Almanya'ya başvuracak çalışanları da değerlendirecek. Söz konusu işi geçmişte çok az yapmış ya da yapmak isteyen deneyimsiz çalışanlar için, uzmanların yanına yerleştirilerek eğitim programları oluşturulacak ve bu istihdam programı ile 3.5 yılda sertifika verilecek.

ŞİRKETLER TALEPLERE YETİŞEMİYOR

Almanya'da yurt dışından ülkeye yönelik nitelikli işçi göçü için çalışma gerçekleştiren binlerce kuruluş bulunmakta. Buna karşın aranan işçi sayısının fazlalığı ve taleplerin çokluğu, şirketlerden randevu almayı neredeyse imkansız hale getiriyor.

Türkiye'de, Almanya ile anlaşmalı olarak aracılık sağlayan şirketler, binlerce Türk vatandaşının başvurusunu işleme koymaya şimdiden başladı.