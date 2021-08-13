Almanya, tası tarağı toplayıp gidiyor!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kabil Büyükelçiliği personelini en aza indirerek büyükelçilikte güvenlik önlemlerini artıracağını söyledi. Maas, Dışişleri Bakanlığına bağlı Kriz Müdahale Merkezinin, diplomatik personel için daha önce ağustos sonunda planlanan tarifesiz seferleri erkene almaya karar verdiğini bildirdi.

Tarifesiz uçuşlarla büyükelçilik personelini ve yerel çalışanları ülkeden çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Maas, süreci hızlandırmak için yerel personele vizelerinin Almanya'da verileceğini kaydetti.

Maas, gelecek birkaç günde Almanya'nın uluslararası ortaklarıyla diğer tüm önlemleri koordine edeceğini aktararak Almanya vatandaşlarına Afganistan'ı derhal terk etme çağrısı yaptı.

Almanya'nın Afganistan'dan çekilme süreci tamamlamasına rağmen ülkede "acil durumda" kullanmak üzere askeri bulunuyor.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, 12 Ağustos'ta Kabil'deki büyükelçiliğinde çalışanların sayısını azaltacağını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı da büyükelçilik personelinin çekilmesini güvence altına almak için Afganistan'a 3 bin askerin geçici olarak gönderileceğini duyurmuştu.

İngiltere de vatandaşlarının ve yerel çalışanların Afganistan'dan çıkmasına yardımcı olmak için ülkede yaklaşık 600 asker konuşlandıracağını bildirmişti.