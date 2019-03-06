Almanya Suudi Arabistan'a ambargoyu uzattı
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan'a silah satışının Mart ayı sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.06 Mart 2019 Çarşamba 14:32
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan'a silah satışının Mart ayı sonuna kadar uzattıklarını açıkladı.
Açıklama yapan Maas, "Alman hükümeti olarak Suudi Arabistan'a uyguladığımız silah ihracatı ile ilgili ambargoyu Mart ayının sonuna kadar uzatmaya karar verdik. Bunu Yemen'deki gelişmelere bağlı olarak yaptık" dedi.
Maas, Berlin yönetiminin Yemen'deki savaşa bir an önce son verilmesi konusunda ısrarlı olduğunu belirtti.
Almanya, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve Suudi Arabistan'ın Yemen savaşındaki konumu nedeniyle ambargo kararı uygulamıştı.İ
YORUM YAZ