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Almanya, Sibel Çelik cinayeti sanığının iadesi için ‘hukuki güvence’ istedi

İzmir'in Buca ilçesinde yakılarak öldürülen Sibel Çelik'in Almanya'da yakalanan katili Halil Yılmaz ile ağabeyi tutuksuz sanık Selman Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:58
Almanya, Sibel Çelik cinayeti sanığının iadesi için ‘hukuki güvence’ istedi

İzmir'in Buca ilçesinde, bazanın içinde yanmış cesedi bulunan Sibel Çelik'i (25) öldürmekle suçlanan ve Almanya'da yakalanan Halil Yılmaz ile ağabeyi tutuksuz sanık Selman Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Almanya’da bulunan Halil Yılmaz’ın Türkiye’ye iadesi beklenirken, Alman makamların mahkemeden hukuki güvence istediği belirtildi.

Buca'ya bağlı Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında, 12 Temmuz 2016'da çıkan yangının ardından itfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, bazanın içinde yanmış kadın cesedi bulundu. Ekipler, kadının bıçaklanıp, üzerine yatak yığıldığını ve evin ateşe verildiğini belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, cesedin Sibel Çelik'e ait olduğu saptandı. Sibel Çelik ile Halil Yılmaz'ın, olaydan 6 ay önce tanışıp sevgili oldukları ve nişan hazırlığı yaptıkları tespit edildi. Cinayet şüphelisi olarak aranan Halil Yılmaz yakalanamazken, ağabeyi Selman Yılmaz, gözaltına alındı. Selman Yılmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. İki kardeş hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında, tutuklu sanık Selman Yılmaz tahliye edildi.

Davanın bugün görülen duruşmasına, tutuksuz sanık Selman Yılmaz ve tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen katıldı. Geçen celse Selman Yılmaz'ın, kardeşinin Almanya’da yakalandığını belirtmesinin ardından, çıkarılan kırmızı bülten üzerine Alman yetkili makamlarının sanığın iadesi için mahkemeden hukuki güvence istediği ifade edildi. İdam cezası bulunmayan, istemeleri halinde sanıklara avukat tayin edilen Türkiye'den istenen hukuki güvence ile neyin kastedildiği tam olarak anlaşılamazken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen ise tutuksuz sanığın tekrar tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Selman Yılmaz’ın tutuklanma talebinin reddine karar vererek, Halil Yılmaz’ın iadesi için yazılan müzekkereye verilecek cevabın beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:58
  1. İzmir
  2. Buca
  3. Sibel Çelik cinayeti
  4. yargılama
  5. Almanya hukuki güvence istedi
  6. Halil Yılmaz
  7. Kadın cinayeti

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