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Dünya Ukrayna Rusya savaşının maliyeti açıklandı
Dünya

Ukrayna Rusya savaşının maliyeti açıklandı

Almanya’da yapılan bir araştırma Rusya-Ukrayna savaşının maliyetini ortaya çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 12:00:00 - 2023-02-22 12:37:49
Ukrayna Rusya savaşının maliyeti açıklandı

Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (DIW) yaptığı açıklamada, 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının dünya ekonomisine mali etkisinin 1,6 trilyon dolar olduğu bildirildi.

Araştırmayı yapan ekipten Michael Groemling, savaşın ‘büyük bir küresel ekonomik öneme’ sahip olduğunu vurgulayarak, enerji ve hammadde tedarikine ilişkin sorunların şirketlere baskı yaptığını söyledi. DIW’den araştırmaya ilişkin yapılan açıklamada, “Yüksek enerji fiyatları üretim aşamasında maliyet artışlarına neden olarak birçok şirket için hesaplanması zor bir hal aldı” denildi. Araştırma sonuçlarında, 2022 yılı içinde küresel ekonominin 1,6 trilyon dolar gelir üretebileceği ancak savaş nedeniyle bunu yapamadığı ifade edildi.Ayrıca Groemling, 2023 tahminlerinde 1 trilyon dolar küresel katma değer kaybı öngördüğünü ifade ederek, “Ne yazık ki bu yıl henüz tehlike geçmedi” ifadelerini kullandı.

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