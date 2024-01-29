Almanya pahalı diyen Müller'e kendi politikalarını dayatıp bunu söylettirdiler!
Almanya'da yüksek enflasyondan şikayet edip Türkiye'ye yerleşen iş adamını Alanya'da bir yerel televizyon kanalı konuk etti.
İnşaat mühendisi olduğunu belirten Mario Müller adlı Alman iş adamı, 20 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.
Müller yayında, Almanya'da yüksek enflasyona daha fazla dayanamayıp, 100 kişiyi çalıştırdığı şirketini satarak Türkiye'ye yerleştiğini anlattı.
Alman iş adamına kendi politikalarını dayatan Alanya'nın yerel kanalı Dim TV'nin moderatörleri, "Almanya pahalı" diyen Müller'e Türkiye ile Almanya'daki ekmek fiyatını kıyaslattırdı.
Türkiye pahalıysa niye korkuyorsun?
Müller, yaşanan pandemi süreci neticesindeki küresel krizden kendi ülkesi Almanya da etkiilenirken, moderatörlerin yönlendirmesiyle Türkiye'de ekmeğin daha pahalı olduğunu söyledi.
Dayatmayla Türkiye'nin pahalı olduğunu söyleyen Alman Müller, bir yandan da oturum izninin 1 yıla düşürülmesinden şikayet edip Türkiye'de oturamama korkusunu aktardı. "Sınır dışı edilmekten korkuyorum" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ekonomi
Almanya ekonomisi çukur gibi derinleşti! Dünyada petrol üstüne petrol fışkırıyor ama küresel piyasalar karışık! Tarihi adım atılıyor