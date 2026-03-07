  • İSTANBUL
Dünya
Dünya

Almanya, Orta Doğu'dan asker çekiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya, Orta Doğu'dan asker çekiyor

Almanya Federal Ordusu, İran çevresindeki bölgeden daha fazla asker çekmeye hazırlanıyor.

Almanya Federal Ordusu, İran çevresindeki bölgeden daha fazla asker çekmeye hazırlanıyor.
Almanya Federal Ordu sözcülüğünden Alman Yayıncılar Ağı'na (RND) yapılan açıklamada, güvenlik durumu nedeniyle İran çevresindeki bölgeden daha fazla asker çekileceği belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamındaki askerlerin çekildiği duyuruldu.

Irak'ın Erbil kentindeki asker sayısının önemli ölçüde azaltıldığı vurgulanan açıklamada, Bahreyn'deki birliklerin ülkeye döndüğü, Kuveyt'te de çekilme hazırlıklarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Bağdat'taki askerler ve büyükelçilik çalışanlarının Ürdün'e nakledildiği kaydedildi.

Ayrıca, bölge genelinde çoğunlukla Irak ve Ürdün'de yaklaşık 500 Alman askerinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

