'Almanya mı bizi kıskanıyor, Hahh hah ha!' diyenler okusun!

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası Deutsche Bundesbank, Almanya için ekonomik kriz uyarısı yaptı.

Nisan ayı raporunu yayınlayan Bundesbank, savaş nedeniyle Rusya'ya karşı acil bir enerji ambargosu uygulanması halinde Almanya'da önemli bir ekonomik gerileme olacağını belirterek, yaptırım nedeniyle Almanya’da gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH), yüzde 0,5 ile yüzde 6 arasında küçülme olacağını ifade etti.

'Almanya için toparlanma daha da kötüleşecek'

Ukrayna-Rusya savaşının, Euro Bölgesi'nin Covid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmasını zayıflattığına yer verilen raporda, savaşın Avrupa Birliği'nin (AB ) Rus ham petrol ve doğalgazına ambargo kararı almasına sebep olması halinde toparlanmanın Almanya için daha da kötüleşeceğine dikkat çekildi.

Bundesbank raporunda, Rusya’nın petrol, kömür ve gazın yanı sıra endüstriyel metaller ve buğday gibi gıda maddelerinin de en önemli ihracatçılarından biri olduğu için Moskova’ya karşı tam bir ambargonun emtia fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesine yol açacağının altı çizildi.

Raporda, "Önemli enerji alıcısı ülkeler tarafından Rusya'ya enerji ambargosu uygulanması durumunda ham petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarının önemli ölçüde artacağı beklenebilir. Brent petrolün varil fiyatı 170 doların üzerine çıkabilir." denildi.

Enflasyon düşmeyecek!

Rusya’dan enerji ithalatına son verilmesiyle ciddi kriz senaryosunda, bu yıl Alman ekonomisinin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2 küçüleceği hatırlatıldı.

Üretim aşamalarındaki fiyat artışları veya işçi ücret artışlarının daha büyük olabileceğinin altı çizilen raporda enflasyonda yukarı yönlü risklerin de baskın olduğu vurgulandı.

Raporda, "Enflasyon oranı daha uzun bir süre için önemli ölçüde daha yüksek olacaktır." ifadelerine yer verildi.