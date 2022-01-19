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Spor Almanya Kupası'nda B.Dortmund'a şok!
Spor

Almanya Kupası'nda B.Dortmund'a şok!

Almanya 2. Ligi’nde mücadele eden St. Pauli, Almanya Kupası son 16 turunda Borussia Dortmund’u 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 04:13:00 -
Almanya Kupası'nda B.Dortmund'a şok!

Millerntor Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan St. Pauli 4. dakikada Etienne Amenyuido’nun golüyle 1-0 öne geçti.

40. dakikada Axel Witsel’in kendi kalesine gönderdiği topla bir gol daha bulan St Pauli, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund 58. dakikada Erling Haaland’ın penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve St. Pauli karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

St. Pauli bu galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Geçen sezon Almanya Kupası'nı kazanan Borussia Dortmund ise elendi.

Almanya Kupası son 16 turunda bugün oynanan diğer karşılaşmalarda rakiplerini yenen Karlsruher SC, Hamburg ve Bochum da çeyrek finale yükseldi.

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