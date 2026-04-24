Almanya Kupası finalinde Stuttgart ve Bayern Münih karşılaşacak

Almanya Kupası yarı finalinde Freiburg’u uzatmalarda 2-1 mağlup eden Stuttgart, adını finale yazdırdı. Finalde rakip Bayern Münih olacak.

Almanya Kupası yarı finalinde Stuttgart ile Freiburg karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede kazanan uzatma dakikalarında belli oldu.

Ev sahibi Stuttgart, son anlarda bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

MHPArena'da oynanan Almanya Kupası yarı finalinde ev sahibi Stuttgart, 70. dakikada Deniz Undav ve 119. dakikada Tiago Tomas'ın attığı gollerle galip geldi.

Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor, karşılaşmanın tamamında forma giydi.

Freiburg'un golü ise 28. dakikada Maximilian Eggestein'dan geldi.

Bu sonuçla Stuttgart, finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.

Almanya Kupası finali, 23 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

