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Aktüel Almanya, Kovid-19 nedeniyle planlanandan fazla borçlanacak
Aktüel

Almanya, Kovid-19 nedeniyle planlanandan fazla borçlanacak

Ülkenin 4. çeyrekte borç ihracı, 44,5 milyar avrodan 50,5 milyar avroya yükselecek

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:45:22 -
Almanya, Kovid-19 nedeniyle planlanandan fazla borçlanacak

BERLİN (AA) - Almanya'nın, yılın son çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açıklanan teşvikleri finanse etmesi için planlanandan daha fazla borç ihraç edeceği bildirildi.

Alman hükümetinin borçlanmasını ve borçların yönetimini yapan Almanya Finans Ajansı'ndan yapılan açıklamada, ekim-aralık döneminde toplam 50,5 milyar avro borç ihracı yapılacağı belirtildi.

Aralık 2019'da, bu yılın son çeyreği için 44,5 milyar avroluk bir borçlanma öngörülmüştü.

Açıklamada, "Kovid-19 salgını, federal bütçenin gelir ve giderleri ve onun özel varlıkları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir." denildi.

Açıklamada, sürdürülebilir finans piyasasına adım atma kapsamında, ekimde 5 yıl vadeli ve 5 milyar avroluk yeşil tahvilin ikincisinin ihraç edileceği bildirildi.

Alman hükümeti, bu yıl Kovid-19'un vergi gelirlerini olumsuz etkilemesi nedeniyle ve ekonomik toparlanmayı teşvik etmek için toplamda 401 milyar avro borçlanmayı planlıyor. Aralık 2019'da, bu yıl için 218 milyar avro borçlanma öngörülmüştü.

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