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Dünya Almanya koronavirüs kısıtlamalarını 7 Mart’a kadar uzattı
Dünya

Almanya koronavirüs kısıtlamalarını 7 Mart’a kadar uzattı

Almanya'da 16 Aralık'ta başlayan koronavirüs kısıtlamaları 7 Mart'a kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 23:10:00 -
Almanya koronavirüs kısıtlamalarını 7 Mart’a kadar uzattı

Almanya, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Aralık 2020’de uygulamaya koyduğu kısıtlamaları 7 Mart'a kadar uzattı.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Almanya’da, Covid-19 ile mücadele kapsamında geçtiğimiz sene 16 Aralık'ta uygulamaya koyulan kısıtlamalar 7 Mart'a kadar uzatıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 16 eyaletin başbakanlarıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirdiği korona zirvesinde kısıtlamaların 7 Mart'a kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandı.

Zirvenin ardından açıklamada bulunan Başbakan Merkel, 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde haftalık yeni vaka sayısının 68’e inmesinin ve yoğun bakım servislerindeki hasta sayısında ciddi düşüş görüldüğünü ifade ederek, bu durumun sevindirici olduğunu fakat yeterli olmadığını belirtti.

Evden çalışma 14 Mart’a kadar uzatıldı

Salgında üçüncü dalga ile mücadelede başarılı olabilmek için kısıtlamaların 1 ay daha uzatıldığına değinen Merkel, evden çalışma süresinin de 14 Mart’a kadar uzatıldığını açıkladı. Merkel, 100 bin nüfuslu yerleşim yerleri için öngörülen haftalık yeni vaka sayısının 50’ye indirme hedefine de ay sonuna kadar ulaşmayı planladıklarını aktardı.

Orta ve küçük işletmelere maddi destek

Başbakan Merkel, dükkanların açılabilmesi için 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde yeni vaka sayısının 35’e inmesini kararlaştırdıklarını ve orta ve küçük işletmelere maddi destek sağlayacaklarını belirtti. Okulların ve kreşlerin 7 Mart’tan sonra açılmasının eyaletlere bırakıldığını aktaran Merkel, eyaletlerde eğitimin yeniden başlaması için ise haftalık yeni vaka sayısının 50’nin altında olmasının tavsiye edildiğini açıkladı.

16 Aralık'ta kısıtlamalar başlamıştı

Almanya'da korona virüs vakalarının yüksek seyretmesi nedeniyle 16 Aralık 2020'de temel ihtiyaçları karşılayan marketler, eczaneler, bankalar ve akaryakıt istasyonları gibi işletmeler dışındaki tüm işletmeler kapatılmıştı.

Okullar ve kreşler de kapatılmış, çalışanların evden çalışması tavsiye edilmişti. Mevcut önlemler, maske takma zorunluluğu genişletilmiş ve mümkün olan her işte evden çalışma zorunluğu getirilmişti. Mevcut tedbirlerin ise 14 Şubat'a kadar geçerli olması kararlaştırılmıştı.

 

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