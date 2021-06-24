Almanya kıl payı yırttı
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. ve son maçında Almanya ile Macaristan 2-2 berabere kaldı.
Macaristan ile Almanya, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-2 sona erdi.
Macaristan'ın gollerini 11. dakikada Adam Szalai ve 68. dakikada Schafer kaydetti. Almanya'nın gollerini ise 66. dakikada Havertz ve 84. dakikada attı.
Bu skorun ardından Almanya 4 puan ve averajla grubu 2’nci sırada bitirirken, Macaristan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada tamamladı.