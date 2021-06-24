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Spor

Almanya kıl payı yırttı

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. ve son maçında Almanya ile Macaristan 2-2 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 01:16:00 -
Almanya kıl payı yırttı

Macaristan ile Almanya, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-2 sona erdi.

Macaristan'ın gollerini 11. dakikada Adam Szalai ve 68. dakikada Schafer kaydetti. Almanya'nın gollerini ise 66. dakikada Havertz ve 84. dakikada attı.

Bu skorun ardından Almanya 4 puan ve averajla grubu 2’nci sırada bitirirken, Macaristan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada tamamladı.

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