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Gündem Almanya kesenin ağzını açtı! İşte 2 milyar Euro’luk saray
Gündem

Almanya kesenin ağzını açtı! İşte 2 milyar Euro’luk saray

Türkiye’de Beştepe Külliyesi’ne iftira atanlar, Almanya’nın mütevazı yönetim binalarını örnek gösteriyordu. Almanya imaj yenilemek için dev projelere milyar dolarlar harcıyor, iftiracılar ise bu duruma sus pus.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 10:12:00 -
Almanya kesenin ağzını açtı! İşte 2 milyar Euro’luk saray

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki (FDP), Federal Meclis'in devam eden inşaatlarının planlanandan çok daha pahalıya tamamlanacağını bildirdi. Sadece meclis kompleksine dahil Marie Elisabeth Lüders Evi'nin neredeyse iki misline mal olacağını belirten Kubicki, "190 milyon hesaplanan maliyet, an itibarıyla 366 milyon euroyu aştı" dedi. 2014'te bitmesi gereken inşaatın 2024'te tamamlanması bekleniyor.

MALİYET DAHA DA ARTACAK

10 yıl gecikmeli olarak hizmete açılması hedeflenen binanın inşaat hataları nedeniyle çok daha pahalıya mal olacağını söyleyen Kubicki, "Şimdi de binanın AB normlarına uygun olarak inşa edilmesi gerekiyor. Bunun da vahim etkileri var. Tamamen yeniden planlama ve alt katta enerji ve ısınma teknolojisinin yenilenmesi gibi. Bütün ek binalarla birlikte inşaatlar 2 milyar euroluk bir maliyeti aşacak" dedi.

HESAPLAR TUTMADI

FEDERAL Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, "Aslında ilk etapta 1 milyar euro hesaplanmıştı. Ancak şimdiki maliyetlerle bunun rahatlıkla 2 milyar euro'yu geçeceğini söyleyebiliriz" dedi. Böylece devam eden inşaat, Almanya tarihinin en pahalı inşaatlarından biri olacak. Aynı şekilde ziyaretçi ve enformasyon merkezinin (BIZ) de maliyetinin hesaplanan 192 milyondan 276 milyona çıkması gündemde.

BAŞBAKANLIK DA BÜYÜYOR

Almanya'da sadece Federal Meclis ve ek binaları değil, başbakanlık binası da büyütülüyor. Dünyanın en büyük idare merkezlerinden biri haline getirilecek başbakanlık binası, ABD'deki Beyaz Saray'ın bile 16 mislinden büyük olacak. Halen 25 bin 347 metrekarelik alana sahip olan başbakanlık, 25 bin 600 metrekare genişletilecek tam 50 bin 947 metrekareye yayılacak. Toplam maliyet 860 milyon euroyu geçecek.
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Yorumlar

Halil Hatipoğlu

Sen kendini Almanya ile bir tutuyorsa senin kafanda bir kaç tahta eksik der susarım...

SIDDIK

Muhalefet utansın almanya sına saray yapıyor CUMHURBAŞKANIMIZ onlardan ileri görüşlü ki TÜRKIYE"MİZE YAPTIRDI GURUR DUYUN muhalefet ve yandaşları
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