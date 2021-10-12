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Spor Almanya, Katar 2022'ye katılma hakkı kazanan ilk takım oldu
Spor

Almanya, Katar 2022'ye katılma hakkı kazanan ilk takım oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 8. haftasının ilk günündeki maçlar tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 08:01:00 -
Almanya, Katar 2022'ye katılma hakkı kazanan ilk takım oldu

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerdeki E, G, H ve J gruplarında 11 karşılaşma oynandı.

G Grubu'nda yer alan Türkiye, geriye düştüğü Letonya deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer mücadelelerde Hollanda, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. ​​​​​​Norveç ise seyircisi önünde oynadığı Karadağ müsabakasını 2-0 kazandı.

Puanını 19'a çıkaran Hollanda liderliğini sürdürdü. 17 puan toplayan Norveç 2'nci, 15 puanlı Türkiye ise 3. sırada yer aldı.

Almanya, Dünya Kupası biletini aldı

J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

Bitime 2 maç kala en yakın takipçisi Romanya'nın (13 puan) 8 puan önünde ilk sırada yer alan Almanya, Katar 2022'ye katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.

Trabzonsporlu Hamsik sakatlandı

Trabzonspor forması giyen Slovak futbolcu Hamsik, Hırvatistan'a konuk oldukları H Grubu maçının 41. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Mücadele 2-2 sonuçlandı.

Yarın A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 maç yapılacak.

8. hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Belarus-Çekya: 0-2

Estonya-Galler: 0-1

G Grubu

Letonya-Türkiye: 1-2

Hollanda-Cebelitarık: 6-0

Norveç-Karadağ: 2-0

H Grubu

Hırvatistan-Slovakya: 2-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Malta: 2-2

Slovenya-Rusya: 1-2

J Grubu

İzlanda-Lihtenştayn: 4-0

Kuzey Makedonya-Almanya: 0-4

Romanya-Ermenistan: 1-0

 

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